"كاس" تلزم الاتحاد بدفع مستحقات البدري.. والفريق يواصل تحضيراته على فترتين

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يوم الثلاثاء، حكماً لصالح التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي، ضد نادي اتحاد جدة.
وقررت "كاس" تثبيت حكم الفيفا" الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يلزم النادي السعودي بدفع مبلغ 4.3 ملايين دولار لفائدة أنيس البدري، كأجور غير متحصل عليها، وغرامة إنهاء العقد من طرف واحد.
وطعن اتحاد جدة على قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية الدولية، والتي رفضت كل دفوعات النادي، ومن بينها مطالبته بالحصول على تعويض يقارب 12 مليون دولار.
وكان أنيس البدري انضم إلى اتحاد جدة في يناير/كانون الثاني 2020 بعقد يمتد لموسمين ونصف في صفقة قدرت بـ675 ألف يورو، لكن النادي السعودي قام بفسخ عقد البدري في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العالم.
من جهة أخرى، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته في سيفيلد النمساوية، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، ونائبه المشرف العـام على كرة القـدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي.
حيث خصص المدرب نونو سانتو الفترة الصباحة لإجراء الاختبارات والقياسات البدنية للاعبين، والتي أشرف عليها فريق متخصص.
وقد اشتملت القياسات على المعدلات الحيوية وأحماض الدم المؤثرة في ارتخاء وشد العضلات، ثم تم الوقوف في الاختبارات البدنية على الحالة اللياقية لكل لاعب والاستجابة العضلية.
وقام المدرب في الفترة المسائية بتوزيع اللاعبين إلى مجموعات، وبعد انتهاء التدريبات اللياقية، وأجرى مناورات بين اللاعبين اتسمت بالندية والحماس.
فيما واصل اللاعب عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهيلي بين العيادة وصالة اللياقة البدنية.