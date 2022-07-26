"كاس" تلزم الاتحاد بدفع مستحقات البدري.. والفريق يواصل تحضيراته على فترتين

وكان أنيس البدري انضم إلى اتحاد جدة في يناير/كانون الثاني 2020 بعقد يمتد لموسمين ونصف في صفقة قدرت بـ675 ألف يورو، لكن النادي السعودي قام بفسخ عقد البدري في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العالم.