النصر ينفي: ما يتم تداوله عن تعويض حمدالله 5 ملايين يورو غير صحيح

نفى مدير إدارة الاتصال والإعلام بنادي النصر الوليد المهيدب ما يتم تداوله عن حول صدور حكم من الفيفا بتعويض لاعب نادي الاتحاد حمدالله مبلغ 5 ملايين يورو نظير فسخ عقده مع النصر موضحاً بأنها عبارة عن جزء من الرواتب المتأخرة مشيراً بأنها أقل بكثير مما نشر.
وتفصيلاً قال المهيدب:" أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة مشيراً بأن النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع (جزء) من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا.
موضحاً بأنه أقل بكثير مما نشر في بعض الحسابات الإخبارية.