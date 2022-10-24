النصر ينفي: ما يتم تداوله عن تعويض حمدالله 5 ملايين يورو غير صحيح

وتفصيلاً قال المهيدب:" أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة مشيراً بأن النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع (جزء) من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا.