رباعي التايكوندو يكملون عقد دورة الألعاب السعودية

اكتمل عقد المتأهلين لدورة الألعاب السعودية 2022، بعد ختام المرحلة الثانية لتجارب الأداء على مدى يومي 2 و3 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بمشاركة 71 لاعبًا ولاعبةً ممن لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى؛ بسبب عدم فوزهم أو عدم تمكّنهم من المشاركة.
وانتهت التجارب إلى تأهل عبدالكريم المشوخي من نادي وج في وزن (-63) كجم، وسعود المولد من نادي الوحدة (-80) كجم.
وتأهل من السيدات إيثار حيان بنادي الهلال (-53) كجم، ووجدان العطوي من نادي الوطني (-67) كجم.
وأشرف على المنافسات إداريًا محمد عثمان، وفنيًا ثامر السعران وفايز السلولي وأمين آل وحيد.