أكثر من مليوني ريال جوائز لانطلاقة سباقات الطائف.. و"الإسطبل الأبيض" يسجّل حضورًا لافتًا

وعقد الحفل الأول مساء الخميس، وفاز الجواد "يردع" لعليّ محمد السحيمان، والمدرب عبد العزيز الموسى، والخيّال نواف الفيروز، بالشوط الأوّل على مسافة 1200م، بينما فاز بالشوط الثاني -على المسافة نفسها- الجواد "حارص" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع أحمد محمود، والخيّال عبدالله الفيروز.