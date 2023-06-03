أكثر من مليوني ريال جوائز لانطلاقة سباقات الطائف.. و"الإسطبل الأبيض" يسجّل حضورًا لافتًا

حقّق موسم سباقات الطائف انطلاقة قوية على مدار 3 أيام شهدت 27 شوطًا موزعة على 3 حفلات أُقيمت مساء الخميس والجمعة والسبت، على ميدان الملك خالد بالحوية، بمجموع جوائز بلغ 2.150.000 مليونين ومئةٍ وخمسين ألف ريال، وبتنظيم من نادي سباقات الخيل.
ولفتت جياد الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأنظار بالفوز في 4 أشواط عبر الجوادين "حارص" و"شكرا" في الشوطين الثاني والخامس من الحفل الأول، وفي الشوط التاسع من الحفل الثاني بالجواد "مشرهب"، والشوط الثامن من الحفل الثالث بالفرس "نافذة".
واستطاع المدرب عبد العزيز الموسى، والخيّالان علي الميموني، ونواف الفيروز، الفوز بشوطين وأكثر في السباقات بالجياد: "يردع" و"بنت العزّ" و"بشت الحاكم" و"تاج العلياء" و"متسامح"، و"فارق".
وكشفت السباقات عن جاهزية جيدة لعدد من الخيل التي خاضت الأشواط السبعة والعشرين طيلة الأيام الثلاثة.
وعقد الحفل الأول مساء الخميس، وفاز الجواد "يردع" لعليّ محمد السحيمان، والمدرب عبد العزيز الموسى، والخيّال نواف الفيروز، بالشوط الأوّل على مسافة 1200م، بينما فاز بالشوط الثاني -على المسافة نفسها- الجواد "حارص" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع أحمد محمود، والخيّال عبدالله الفيروز.
وفاز بالشوط الثالث الجواد "شبل جودة"، لمالكه حسام عبد الله فهد الدامر، ومدربه ريعان البراهيم، والخيّال عبد الله الخميس.
وعقد الشوط الرابع على مسافة 1400م، وحسمته لصالحها الفرس "بنت العزّ"، لإسطبل صفوة العاديات، ومدربها عبد العزيز الموسى، والخيّال خالد الميموني.
وفاز بالشوط الخامس على مسافة 1600م، الجواد "شكرا" لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمدرب أحمد محمود، والخيّال عبد الله الفيروز.
وفازت الفرس "سوادة غيم"، لمالكها الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، ومدربها شالح العضياني، والخيّال وجبرتو راموس، بالشوط السادس على المسافة نفسها، وحقّقت الفرس "تراعي" لإسطبل سويس، والمدرب أحمد العضيب، والخيّال عبد الله العضيب، الفوز بالشوط السابع.
وعقد الشوط الثامن على مسافة 2000م، وفاز به الجواد "كيلاويا"، لمالكه فواز محارب حمدان المشرافي، والمدرب فواز المشرافي، والخيّال إياد الطريسي.
وحسم الشوط التاسع، الذي أقيم على مسافة 2400م، الجواد "فارق" لخالد صقر الميموني، والمدرب منصور الميموني، والخيّال علي الميموني.
أُقيم الحفل الثاني مساء الجمعة، وامتد الشوط الأول لمسافة 1200م، وفاز به الجواد "بشت الحاكم"، لعليّ محمد السحيمان، والمدرب عبدالعزيز الموسى، والخيّال نواف الفيروز.
وعلى المسافة نفسها، فاز الجواد "الباشط" لأبناء حسن عيسى محمد البوعينين، والمدرب عبد الرحمن الشافي، والخيّال خالد الميموني، بالشوط الثاني.
وفاز بالشوط الثالث الجواد "فورد مادكس برون"، لعبد الله عليّ المطيري، والمدرب حمود الشويب، والخيّال عادل الفريديّ.
وأُقيم الشوط الرابع على مسافة 1400م، وفازت به الفرس "نسيمة"، لخالد صقر الفرماوي، وتدريبات خالد الفرماوي، والخيّال عليّ الميموني.
وحسم الشوط الخامس على مسافة 1400م، الجواد "تاج العلياء"، للشريف هزّاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبد العزيز الموسى، والخيّال عادل الفريدي.
أمّا الشوط السادس على المسافة نفسها، فاز به الجواد "فاينل دستنيشن"، للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحاني، والخيّال محمد الحبيل.
وفاز الجواد "كفو عذبة" لإسطبل عذبة للسباقات، وتدريبات محمد النفجان، والخيّال محمد الحبيل، بالشوط السابع، وفاز بالشوط الثامن الجواد "الحارث"، لحسين عليّ العذيقي، وتدريبات عايش الهذلي، والخيّال عبد الله العوفي.
وحسم الشوط التاسع على مسافة 1600م، الجواد "مشرهب"، لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتدريبات أحمد محمود، والخيّال كاميلوأوسبينا.
انطلق الحفل الثالث مساء السبت، وأُقيم الشوط الأول لخيل السنتين على مسافة 1200م، وفازت به المهرة "فدوة عيونك" لإسطبل الميمانيّة وتدريبات فهد الشمري، والخيّال محمد الحبيب.
وعلى المسافة نفسها، فاز بالشوط الثاني 4 إلى 5 سنوات لم تربح، الجواد "دي لايت صن سبرايزس" لإسطبل العاليات بتدريبات المضمّر متعب الشاطري والخيّال عليّ الميموني.
وفاز بالشوط الثالث مفتوح الدرجات (تكافؤ) لخيل الثلاث السنوات، على مسافة 1200م، الجواد "أماريلو جولد" لرفاعي صنت الغريبان، بتدريبات ناصر فواز، والخيّال كاميلو أوسبينا.
والشوط الرابع مفتوح الدرجات لخيل 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1200م، فاز به الجواد "يكتسح"، لعبد الإله محمد العساكر، بتدريبات غيث الغيث، والخيّال عادل الفريدي.
والشوط الخامس مفتوح الدرجات لخيل 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1200م، فاز به الجواد "غشمشم الجسرة" لحسن عليّ الغامدي، بتدريبات محمد آل حيدر، والخيّال عبد العزيز اليعيش.
أمّا الشوط السادس مفتوح الدرجات لخيل 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1400م، ففاز به الجواد "ثايرهميلان"، لمحمد عبداللطيف الحزامي، بتدريبات عبد الرحمن الفرحان، والخيّال مشعل المزيد.
وفازت بالشوط السابع مفتوح الدرجات لخيل 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، الفرس "منتخبة" للمالك والمدرب فواز محارب المشرافي، والخيّال إياد الطريسي.
وأُقيم الشوط الثامن لخيل الإنتاج ثلاث سنوات أفراس -لم تربح- على مسافة 2000م، وفازت به الفرس "نافذة" لأبناء الملك عبد الله بن عبدالعزيز، بتدريب أحمد محمود، والخيّال كاميلو أوسبينا.
وفاز بالشوط التاسع مفتوح الدرجات (تكافؤ) خيل 4 سنوات فأكثر، على مسافة 2400م، الجواد "متسامح" لإسطبل العلوة من تدريب عبدالعزيز الموسى والخيّال نواف الفيروز.