لاعب الهلال "كوليبالي".. خليفة "جون تيري" الذي لن ينسى وقفة "رونالدو" معه ضد العنصرية

وُلد كوليبالي عام 1991، وترعرع في فرنسا، وهو من أصول سنغالية، وقد بدأ مسيرته مع الكرة مع فريق سانت دي لوريان، ثم انتقل إلى نادي ميتز في عام 2009 ليشارك لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2010، وهناك أظهر مدرب نابولي حينها رافا بينيتز إعجابه الشديد باللاعب؛ ما أدى إلى تعاقد الفريق معه مقابل 6.5 مليون يورو.