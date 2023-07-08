لاعب الهلال "كوليبالي".. خليفة "جون تيري" الذي لن ينسى وقفة "رونالدو" معه ضد العنصرية

بات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أحد الوجوه المميزة المنضمة إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي.
فبعد الإعلان الرسمي عن ضم صفقة "روبن نيفيز" لحق به كوليبالي؛ ليوقع مع نادي الهلال، وينضم إلى كوكبة نجوم وصيف العالم بعد أن شارك في 32 مباراة بقميص تشيلسي في موسم 22/ 23، وسجل هدفين، وصنع هدفًا خلال 2550 دقيقة لعب.
ويمتاز كوليبالي بقوة جسمانية ضخمة، ويبلغ طوله 186 سم، ووزنه 89 كجم، وكان أحد الأعمدة الأساسية في صفوف نابولي منذ عام 2014، ومن بعده تشيلسي.
وحينما وصل كوليبالي إلى تشيلسي قادمًا من نابولي دخل التاريخ بعدما أحيى من جديد رقم قميص أسطورة النادي اللندني؛ إذ حصل حينها على القميص رقم 26، وهو قميص جون تيري أسطورة "البلوز" طوال مسيرته مع الفريق بين عامَي 1998 و2017.
وُلد كوليبالي عام 1991، وترعرع في فرنسا، وهو من أصول سنغالية، وقد بدأ مسيرته مع الكرة مع فريق سانت دي لوريان، ثم انتقل إلى نادي ميتز في عام 2009 ليشارك لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2010، وهناك أظهر مدرب نابولي حينها رافا بينيتز إعجابه الشديد باللاعب؛ ما أدى إلى تعاقد الفريق معه مقابل 6.5 مليون يورو.
وفي نابولي تألق كوليبالي بسبب قدرته على استخلاص الكرة، والعرقلة، والتصدي للتسديدات، في الوقت الذي بإمكانه أن يبني الهجمات من الخلف.
وعلى الرغم من الإعجاب الذي صاحب كوليبالي خلال مسيرته إلا أنه كان بطلاً لأزمة كبيرة عام 2021، حينما كشف أنه تعرض لإساءة عنصرية من جماهير فيورنتينا خلال اللقاء مع نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
ونشر كوليبالي صورة لنفسه على "تويتر" وهو يشير إلى الجماهير، وقال إنه سمع إساءة عنصرية من المدرجات، وطالب المسؤولين بالتدخل؛ إذ قال على "تويتر" و"إنستغرام": سبَّتني الجماهير بعبارة القرد اللعين. هذه الأشياء ليس لها أي علاقة بكرة القدم. يجب تحديد المتورطين وحرمانهم من دخول الملاعب إلى الأبد. لا مكان للعنصرية في الرياضة.
ووقتها دان فيورنتينا هذه الواقعة، وقال في بيان: يدين فيورنتينا بأشد عبارات الإدانة وأكثرها قسوة هذه الواقعة العنصرية التي حدثت خلال مباراة نابولي. العنصرية وصمة عار.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشكو فيها كوليبالي من العنصرية؛ ففي عام 2018 كشف اللاعب العالمي أنه كان ضحية لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه نابولي مع إنترناسيونالي في الجولة الـ18 من الكالتشيو. وقال كوليبالي على حسابه في تويتر: "أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة، وفوق ذلك ترك زملائي في الملعب، لكني فخور بلون بشرتي، فخور بكوني فرنسيًّا وسنغاليًّا، وألعب في نابولي".
ومن جانبه، قدم رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، اعتذارًا إلى كوليبالي؛ فكتب بصفحته في فيسبوك: "هذه الصيحات والسخرية ضد كوليبالي كانت وصمة عار".
وأضاف: "كان حدثًا مخزيًا ضد رياضي محترم، يفخر بلون بشرته، وأيضًا بدرجة أقل ضد العديد من الجماهير التي تذهب إلى الملاعب لمساندة فريقها مع أصدقائهم".
وفي تلك الأثناء أظهر كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي ويوفنتوس آنذاك، دعمًا لمنافسه كوليبالي. ونشر رونالدو صورته مع كوليبالي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: "في العالم، وفي كرة القدم، أرغب دائمًا في التعلم والاحترام". وأضاف: "لا للعنصرية وأية جريمة تمييز".
وفي السياق، فقد كان كوليبالي، نجم المنتخب السنغالي، بطل واقعة أخرى حدثت أثناء إقامة بطولة أمم إفريقيا في عام 2022؛ إذ هاجم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب نتائج الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد موقع "تيلي داكار" السنغالي أن المدافع السنغالي دخل في مناوشات حادة مع أعضاء اللجنة الطبية في "الكاف" بعد أن تم منعه من إجراء مسحة جديدة إثر ظهور نتيجة اختباراته إيجابية؛ ما دفعه للتهديد بالرحيل عن بطولة إفريقيا والعودة إلى إيطاليا إذا لم يتم اختباره لمعرفة موقفه.