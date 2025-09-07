لأول مرة.. سباق الهجانة للرجال والسيدات سعودي 100%

وتوَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، محمد بن حماد البلوي، اليوم الأحد، الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات ضمن النسخة السابعة من المهرجان، الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري على أرض ميدان الطائف، بجوائز مالية بلغت 775 ألف ريال.