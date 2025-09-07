لأول مرة.. سباق الهجانة للرجال والسيدات سعودي 100%

سجّل الهجانة والهجانات السعوديون العلامة الكاملة في "سباق الهجانة" للراكب البشري للرجال والسيدات ضمن مهرجان ولي العهد للهجن، بتحقيقهم المراكز الأولى في الأشواط الخمسة، وذلك لأول مرة منذ إدراج السباق في منافسات الاتحاد السعودي للهجن.
وتوَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، محمد بن حماد البلوي، اليوم الأحد، الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات ضمن النسخة السابعة من المهرجان، الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري على أرض ميدان الطائف، بجوائز مالية بلغت 775 ألف ريال.
وخطف أصحاب المراكز الأولى في الشوطين الأول والثاني المخصصين للرجال، والشوطين الأول والثاني المخصصين للسيدات، بطاقات التأهل المباشرة لمنافسات الهجن في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة إسلامية.
الهجان السعودي أحمد سلامة الجهني افتتح ألقاب اليوم السادس بحصد المركز الأول في الشوط الرئيسي الأول للرجال زمول (ثنايا - قعدان) برفقة المطية "عز الجيش" بتوقيت 8:54.402 دقيقة. فيما انتزع عزيز سلامة الحويطي لقب الشوط الرئيسي الثاني حيل (ثنايا - بكار) برفقة المطية "بشاير" بزمن 8:45.405 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثالث زمول (ثنايا – قعدان) لمحمد عيد الحويطي مع المطية "شريان" بزمن 8:55.758 دقيقة.
وعلى مستوى السيدات، حققت ريما عبدالله الشويعي لقب الشوط الرئيسي الأول (هجانة – سيدات) برفقة المطية "ابشر" بتوقيت 3:14.585 دقيقة، فيما خطفت هديل حسين الشريف لقب الشوط الثاني مع المطية "مبشر" بزمن 3:17.950 دقيقة.
وشهد اليوم إقامة خمسة أشواط بمشاركة 78 هجانًا وهجانة من ثماني دول، ثلاثة منها للرجال لمسافة 5 كيلومترات، واثنان للسيدات لمسافة 2 كيلومتر. ونال كل بطل شوط جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، وصولًا إلى 5 آلاف ريال لصاحب المركز العاشر.
وضمّت قوائم المشاركين هجانة وهجانات من السعودية، والإمارات، وعُمان، والكويت، واليمن، والبحرين، والجزائر، وبريطانيا.
وكانت النسخة الخامسة من المهرجان عام 2023 قد شهدت استحداث شوط مفتوح نسائي دولي لمسافة 2 كيلومتر، يقام لأول مرة في ميادين الهجن السعودية، في إطار جهود الاتحاد السعودي للهجن لتطوير رياضة المرأة، حيث شهدت النسخ السابقة إقامة 25 شوطًا ضمن سباقات الهجانة.
ويحظى المهرجان بدعم سخي من سمو ولي العهد، واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وإشراف الأمير فهد بن جلوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.