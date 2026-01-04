استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يكثف تحضيراته
أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في جدة استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة، والتي تمتد حتى الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب التدريبات بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، وطبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران تكتيكي، واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويختتم "أخضر 23 عامًا" في السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب قيرغيزستان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026.
من جهة أخرى، استبعد المدرب لويجي دي بياجو اللاعب عبدالملك الجابر لعدم الجاهزية، فيما استدعى اللاعب بسام هزازي للالتحاق بالمعسكر.
من جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، اجتماعًا ترحيبيًا ببعثة "الأخضر" في مقر إقامتهم في جدة، شُرِح خلاله التعليمات المتعلقة بالبطولة، والتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.