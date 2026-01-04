استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يكثف تحضيراته

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في جدة استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي تستضيفها المملكة، والتي تمتد حتى الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.