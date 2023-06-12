أبها يتعاقد مع مدرب منتخب بولندا لتدريب الفريق الأول

ودرب ميشنيفيتش طوال تاريخه في بولندا حيث قضى مسيرته فقط مع بعض الأندية المحلية وأشهرها ليخ بوزنان ولوبين وبروك بات ، وليجيا وارسو، وتوج بكأس بولندا مرة واحدة وكأس السوبر مرتين، بالإضافة إلى لقبي دوري كان آخرهما مع ليجيا وارسو في موسم 2020/2021 وهو ما رشحه لتدريب منتخب بلاده.