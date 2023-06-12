أبها يتعاقد مع مدرب منتخب بولندا لتدريب الفريق الأول

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي يوم الاثنين تعاقدها رسميًا مع مدرب منتخب بولندا السابق تشيسلاف ميشنيفيتش دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا مع المدرب البولندي "تشيسلاف ميشنيفيتش " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم".
وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم قد أعلن في ديسمبر الماضي، إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش من تدريب المنتخب بعدما ودع منتخب بولندا نهائيات كأس العالم 2022 من دور الـ16 على يد نظيره منتخب فرنسا.
ودرب ميشنيفيتش طوال تاريخه في بولندا حيث قضى مسيرته فقط مع بعض الأندية المحلية وأشهرها ليخ بوزنان ولوبين وبروك بات ، وليجيا وارسو، وتوج بكأس بولندا مرة واحدة وكأس السوبر مرتين، بالإضافة إلى لقبي دوري كان آخرهما مع ليجيا وارسو في موسم 2020/2021 وهو ما رشحه لتدريب منتخب بلاده.
وتأهل منتخب بولندا لدور الـ16 في مونديال قطر بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.