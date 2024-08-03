بصعود مصر والمغرب.. العرب يضمنون ميدالية أولمبية لأول مرة في كرة القدم

في المقابل كان المغرب قد بلغ الدور نصف النهائي بتفوقه بنتيجة عريضة على الولايات المتحدة "4 - 0" بعد أداء رائع لأسود الأطلس ليضرب موعدًا ناريًّا مع الماتادور الإسباني في قبل النهائي.