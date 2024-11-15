الرياض تشهد ختام جولات الجياد العربية (GCAT) غدًا السبت

تُختتم غدًا السبت منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي (KAFD)، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 237 جوادًا، تُمثِّل 130 مربطًا حول العالم.