بالتعاون مع اتحاد القدم .. رابطة المحترفين تناقش روزنامة الموسم المقبل مع الأندية

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، أمس الأربعاء، ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 م الذي تم تحديد بداية دوري روشن السعودي فيها بتاريخ 22 أغسطس 2024.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، باستثناء ممثلي الطائي والوحدة والفتح والرياض والحزم والخليج.
وتم استعراض الروزنامة المقترحة للموسم المقبل خلال الاجتماع بالإضافة إلى مشاركات المنتخب السعودي الأول وأندية الدوري السعودي للمحترفين الخارجية في موسم 2024-2025 م -، ومناقشة مرئيات ومقترحات الأندية.