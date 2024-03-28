بالتعاون مع اتحاد القدم .. رابطة المحترفين تناقش روزنامة الموسم المقبل مع الأندية

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، أمس الأربعاء، ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 م الذي تم تحديد بداية دوري روشن السعودي فيها بتاريخ 22 أغسطس 2024.