لمواجهة الجولة السابعة.. الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الفيحاء

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الهلال، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا لياقيًا على عدة محطات ، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.