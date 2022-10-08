لمواجهة الجولة السابعة.. الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الفيحاء

استأنف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي، تحضيرًا لمواجهة مضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـسابعة لدوري روشن.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الهلال، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا لياقيًا على عدة محطات ، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق تدريبه الأخير (مغلق) في الدمام عصر يوم غدٍ الأحد قبل أن تغادر، في المساء القائمة المختارة إلى المجمعة استعداداً لمواجهة الفيحاء، الثلاثاء المقبل في المجمعة.