مدرب لاتسيو الإيطالي: نفتقد "سافيتش" وندفع الثمن رحيله لـ"الهلال"

وقال المدرب الإيطالي: "يجب علينا أن نبقى هادئين، علينا أن نعلم أننا الآن لن نقدر على تكرار نتائج العام الماضي، فمطلوب منا المزيد من الوقت للاعبين الجدد، فنحن نفتقد سافيتش".