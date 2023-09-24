مدرب لاتسيو الإيطالي: نفتقد "سافيتش" وندفع الثمن رحيله لـ"الهلال"

تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب لاتسيو الإيطالي عن تأثر الفريق الكبير بغياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال.
وكان سافيتش قد انضمّ لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بقيمة 40 مليون يورو.
وتعادل لاتسيو أمس السبت أمام نظيره مونزا بنتيجة (1/1)، في بطولة الدوري الإيطالي.
وقال المدرب الإيطالي: "يجب علينا أن نبقى هادئين، علينا أن نعلم أننا الآن لن نقدر على تكرار نتائج العام الماضي، فمطلوب منا المزيد من الوقت للاعبين الجدد، فنحن نفتقد سافيتش".
وأوضح المدرب الإيطالي أن غياب ميلينكوفيتش سافيتش أثّر على أداء الفريق.
وأضاف ماوريسيو: "كان سيرجي قبل انتقاله للعب بالهلال بالدوري السعودي، له دور مهم بالمباريات، خاصة في حسم نهاية اللقاءات.. لقد فقدنا المساحات الهجومية والصلابة الدفاعية ونحن ندفع العواقب".