ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. التعادل يحسم قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

خطف مانشستر يونايتد تعادلاً مثيرًا في الوقت القاتل من أمام مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز تشيلسي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.