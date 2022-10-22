ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. التعادل يحسم قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

خطف مانشستر يونايتد تعادلاً مثيرًا في الوقت القاتل من أمام مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز تشيلسي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
منح متوسط الميدان الإيطالي جورجينهو التقدم لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي، ونجح النجم البرازيلي كاسيميرو في تعديل النتيجة لمانشستر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وشهد اللقاء تعرُّض قلب دفاع مانشستر يونايتد الفرنسي رافائيل فاران لإصابة، قد تقضي على آماله في المشاركة بنهائيات كأس العالم الشهر المقبل.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.