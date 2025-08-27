بمشاركة (14) اتحاداً ولجنة رياضية.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تنظم ورشة عمل تفاعلية

وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاتحادات، وشرح آلية تطبيق الاتفاقية، بما يضمن تعزيز فاعليتها وقياس أثرها. وقد شارك في الورشة رؤساء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون لعدد من الاتحادات الرياضية منها: الكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة اليد، ورفع الأثقال، والبوتشيا، وألعاب القوى البارالمبية، والأولمبياد الخاص، والرماية، والريشة الطائرة، والجودو، والجمباز، والفنون القتالية المختلطة، ولجنة الحمام الزاجل.