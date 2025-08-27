بمشاركة (14) اتحاداً ولجنة رياضية.. الأولمبية والبارالمبية السعودية تنظم ورشة عمل تفاعلية

نظمت إدارة الرياضة وعلاقات الاتحادات باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورشة عمل تفاعلية بمشاركة (14) اتحاداً ولجنة رياضية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الدعم المالي التي وقعتها اللجنة مع الاتحادات واللجان والروابط الرياضية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاتحادات، وشرح آلية تطبيق الاتفاقية، بما يضمن تعزيز فاعليتها وقياس أثرها. وقد شارك في الورشة رؤساء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون لعدد من الاتحادات الرياضية منها: الكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة اليد، ورفع الأثقال، والبوتشيا، وألعاب القوى البارالمبية، والأولمبياد الخاص، والرماية، والريشة الطائرة، والجودو، والجمباز، والفنون القتالية المختلطة، ولجنة الحمام الزاجل.
وأكدت اللجنة على أن هذه الورش ستتواصل مع بقية الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن الاتحادات واللجان والروابط الرياضية تمثل شريكاً أساسياً في رفع مستوى الرياضة السعودية، وأن اتفاقية الدعم المالي تشكل إطاراً تنظيمياً لضمان توجيه الموارد بشكل منهجي نحو تحقيق أهداف فنية وتنظيمية قابلة للقياس.