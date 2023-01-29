طواف السعودية 2023 تحتضن منافسات العلا بمشاركة 112 متسابقاً يمثلون 16 عالمياً

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، عبدالعزيز الشهراني: إن استضافة السعودية لمثل هذه المناسبات الرياضية، يزيد من ثقافة ممارسة الرياضة، لاسيما أن القاعدة الجماهيرية لرياضة الدراجات كبيرة وفي تزايد، مؤكداً أن المنتخب السعودي للدراجات الهوائية لديه أهداف كبيرة، من خلال مشاركته في طواف السعودية 2023، من بينها احتكاك المتسابقين السعوديين باللاعبين النخب.