افتتاح استثنائي في قطر و28 يوماً إثارة.. "كأس العالم بنكهة عربية لأول مرة"

يترقب العالم، اليوم، افتتاحاً استثنائياً لمنافسات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بحضور زعماء وقادة العالم، بمشاركة 32 منتخباً يمثلون قارات العالم كافة، في بطولة وصفها المتابعون بالتاريخية بكل المقاييس.
مونديال العرب الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدولة عربية، مسلمة، خليجية، حارب التطرف الغربي على مدى سنوات في محاولاتٍ لإبعاد الدوحة عن استضافة الحدث الكروي الأكبر عالمياً، ولكن بتضافر الجمهود، والدعم العربي اللامحدود، تجاوزت الدوحة الصعاب كافة، وتجنبت موجات الاهتزاز ليظهر المونديال العربي، بأفضل صورة وسط أرقام غير مسبوقة.
الدوحة ستكون اليوم محط أنظار العالم منذ الصباح الباكر، حتى نهاية يوم 18 من ديسمبر المقبل، وعلى مدى 28 يوماً هي مدة إقامة المنافسات، التي لن تخلو من المتعة والإثارة والقوة التنافسية بين المنتخبات المتبارية للظفر باللقب الصعب، الذي سيشهد حضور نجوم أكبر الدوريات العالمية، فكل الأمنيات والدعم للشقيقة قطر لتحقيق إنجازٍ جديدٍ وإبراز الهوية العربية والخليجية بأفضل صورها أمام الضيوف من أرجاء المعمورة كافة.
وبالعودة للمباراة الافتتاحية يترقب جمهور كرة القدم افتتاح بطولة كأس العالم، مساء اليوم، وإنهاء انتظار تخطى 4 أعوام لمشاهدة أقوى مسابقات كرة القدم من جديد، حيث تنطلق المنافسات بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والإكوادور، على ستاد "البيت" في الدوحة.
اليوم الأول للمونديال لن يشهد سوى مباراة واحدة فقط عقب حفل الافتتاح، وسيكون صاحب الأرض والجمهور في مواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
ووفق التقارير لم يشهد تاريخ كأس العالم منذ انطلاق المسابقة عام 1930 في أوروغواي، حتى البطولة السابقة في روسيا عام 2018، أي خسارة لصاحب الأرض في المباراة الافتتاحية.
ومن المنتظر أن يظهر منتخب قطر للمرة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم، ويأمل أن يكون الفريق الأول الذي يحقّق الانتصار في المباراة الأولى له بالمسابقة على أرضه.
أما منتخب الإكوادور فسيكون على موعدٍ مع تحدّي التاريخ؛ ليكسر القاعدة ويحاول تحقيق الفوز على صاحب الأرض.
ومباراة افتتاح كأس العالم ستشهد حضور فريق عربي للمرة الثانية في التاريخ، بعد أن شاركت السعودية في افتتاح مونديال روسيا 2018 وخسرت من صاحب الأرض بخماسية.
أيضا قطر عليها أيضاً تحدّي التاريخ في البطولة، حيث لم يسبق لأي منتخب آسيوي تحقيق الفوز في الجولة الأولى خلال منافسات كأس العالم على مر التاريخ.
ولم يستطع أي منتخب خارج أوروبا أو أميركا الجنوبية تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، منذ فعلت ذلك السنغال عام 2002 عندما تغلبت على فرنسا -حامل اللقب آنذاك- بمونديال كوريا الجنوبية واليابان.