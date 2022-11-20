افتتاح استثنائي في قطر و28 يوماً إثارة.. "كأس العالم بنكهة عربية لأول مرة"

الدوحة ستكون اليوم محط أنظار العالم منذ الصباح الباكر، حتى نهاية يوم 18 من ديسمبر المقبل، وعلى مدى 28 يوماً هي مدة إقامة المنافسات، التي لن تخلو من المتعة والإثارة والقوة التنافسية بين المنتخبات المتبارية للظفر باللقب الصعب، الذي سيشهد حضور نجوم أكبر الدوريات العالمية، فكل الأمنيات والدعم للشقيقة قطر لتحقيق إنجازٍ جديدٍ وإبراز الهوية العربية والخليجية بأفضل صورها أمام الضيوف من أرجاء المعمورة كافة.