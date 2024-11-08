في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن: 3 مباريات منتظرة.. أبرزها قمة الشرقية بين الفتح والخليج

تُختتم غدًا السبت منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات منتظرة.
يلتقي في المواجهة الأولى الفتح ونظيره الخليج في "ديربي الشرقية" المرتقب، وذلك عند الساعة الـ5:30 مساء على ملعب نادي الفتح في الأحساء.
يسعى الفتح للنهوض من كبوته، وتجاوز المركز الأخير في سُلَّم الترتيب، ولو على حساب جاره الخليج، والاستفادة من عاملَيْ الأرض والجمهور.
وفي المواجهة الثانية يستضيف الوحدة نظيره ضمك عند الـ6:15 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
الوحدة يأمل العودة لسكة الانتصارات على أرضه وبين جماهيره، والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
وتُختتم مباريات الغد بلقاء يجمع التعاون والأخدود، وذلك على ملعب نادي التعاون في بريدة في تمام الثامنة مساء.