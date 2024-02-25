الدوري السعودي ينافس إنتر ميلان وأندية إنجلترا في ضم "فيكتور ليندلوف"

وينتهي عقد ليندلوف صاحب الـ29 عاماً، مع مانشستر يونايتد في صيف 2025، وكان قد انتقل لصفوفه في يوليو 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.