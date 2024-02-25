الدوري السعودي ينافس إنتر ميلان وأندية إنجلترا في ضم "فيكتور ليندلوف"

اجتذب السويدي فيكتور ليندلوف؛ مدافع نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لتقارير صحفية.
وأفادت صحيفة "fichajes" بأن هناك عدة أندية تراقب وضع مدافع مانشستر يونايتد؛ أبرزها إنتر ميلان الإيطالي، وأندية الدوري السعودي، والدوري الإنجليزي؛ لضمّه في الموسم المقبل.
وأكّدت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإنجليزي يفكرون في السماح للمدافع فيكتور ليندلوف؛ بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد ليندلوف صاحب الـ29 عاماً، مع مانشستر يونايتد في صيف 2025، وكان قد انتقل لصفوفه في يوليو 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.