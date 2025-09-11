رابطة الدوري السعودي تُعيد التأكيد على معايير جوائز الأفضلية للموسم 2025–2026

أعادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين التأكيد على الضوابط والمعايير الخاصة باختيار جوائز الأفضلية الشهرية المقدمة من شركة "روشن"، إضافة إلى جوائز الأفضل للموسم الرياضي 2025–2026، وذلك ضمن توجه يرسخ النزاهة ويعزز التنافس ويحفز اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل مستوياتهم طوال الموسم.
ويواصل الفريق الفني المشرف على التقييم عمله، حيث يضم خمسة خبراء هم: تركي السلطان (العضو المقرر)، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، وعبيد الله العيسي.
وتشمل المعايير المعتمدة آلية احتساب النقاط لجائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد (المحصورة على اللاعبين السعوديين والمواليد)، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل لاعب في الموسم الرياضي، إضافة إلى جائزة أفضل مدرب، مع تفاصيل آلية الترشح لكل جائزة.
وكانت رابطة الدوري قد سلمت جوائز الموسم الرياضي 2024–2025، حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين في أول مباراة تقام على أرض أنديتهم. وقد تسلم في الجولة الأولى قائد نادي الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب سعودي قبل مواجهة فريقه أمام نادي الرياض، فيما حصل حارس نادي القادسية كوين كاستيلس على جائزة القفاز الذهبي، وتسلم لاعب القادسية مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب صاعد خلال مباراة فريقه أمام النجمة.
أما في الجولة الثانية، فسيتم تسليم بقية الجوائز، حيث يحصل قائد نادي الاتحاد كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب، ويتسلم المدرب لوران بلان جائزة أفضل مدرب خلال مباراة الاتحاد أمام الفتح، كما يحصل قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو على جائزة الحذاء الذهبي خلال مباراة فريقه أمام الخلود، والتي تقام على أرضه.
وتؤكد رابطة الدوري أن جوائز الأفضلية الشهرية وجوائز الموسم تأتي تقديرًا للإنجازات وسعيًا لتحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم أفضل ما لديهم بما ينعكس إيجابًا على تطور كرة القدم السعودية.