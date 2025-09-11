رابطة الدوري السعودي تُعيد التأكيد على معايير جوائز الأفضلية للموسم 2025–2026

وكانت رابطة الدوري قد سلمت جوائز الموسم الرياضي 2024–2025، حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين في أول مباراة تقام على أرض أنديتهم. وقد تسلم في الجولة الأولى قائد نادي الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب سعودي قبل مواجهة فريقه أمام نادي الرياض، فيما حصل حارس نادي القادسية كوين كاستيلس على جائزة القفاز الذهبي، وتسلم لاعب القادسية مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب صاعد خلال مباراة فريقه أمام النجمة.