دوري روشن للمحترفين: "الصحفي" يقود أبها لعبور الوحدة.. والتعادل يحسم مواجهة الخليج والأخدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الفوز على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز أبها بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع أبها رصيده من النقاط عند النقطة رقم 21 في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة رقم 27.
وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود مع شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل فريق.
أهداف المباراة سجلها للخليج عبدالله آل سالم في الدقيقة 3 وسعيد آل حمسل في الدقيقة 28 فيما سجل للأخدود كلٌ من أندريه بوركا في الدقيقة 53 وكولادو في الدقيقة 58.
يُذكر أن الأخدود خسر خدمات لاعبه وليد باخشوين في "د22 " الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
بتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده من النقاط عند النقطة رقم 28 كما رفع الأخدود هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 24.