تنظيمات جديدة حول تعديل عدد اللاعبين لأندية دوري روشن السعودي.. تعرّف عليها

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا بدلًا من العدد السابق 30 لاعبًا، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 - 2025، وفقًا للاشتراطات التالية: