حامل كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين.. "ميسي" يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

نال قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 مع منتخب بلاده جائزة أفضل لاعب في العالم - ضمن جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» 2021-2022، أمس الاثنين، في حفل "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.
وتفوق "ميسي" على لاعب ريال مدريد الفرنسي "كريم بنزيما" ومواطنه "الدولي" كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الحاصل على وصافة كأس العالم 2022 في قطر.
وتغلبت الأرجنتين «4-2» على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل «3-3» فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتفوز باللقب لأول مرة منذ 1986.