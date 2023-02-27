حامل كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين.. "ميسي" يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

نال قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 مع منتخب بلاده جائزة أفضل لاعب في العالم - ضمن جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» 2021-2022، أمس الاثنين، في حفل "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.