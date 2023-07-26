الهلال يواجه أهلي طرابلس الليبي ضمن بطولة كأس الملك سلمان.. وسط غياب "سافيتش"

وسط غياب الصربي "سافيتش"، يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره أهلي طرابلس الليبي، غدًا الخميس، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، طبقًا لما أعلن النادي العاصمي في حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.
وقال النادي العاصمي: إن اللاعب الصربي سيغيب عن مواجهة أهلي طرابلس في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية من البطولة، الخميس؛ نظير إيقافه مباراة واحدة مع لاتسيو الإيطالي فريقه السابق.
ميدانيًّا: أنهى فريق الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الليبي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.