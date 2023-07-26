الهلال يواجه أهلي طرابلس الليبي ضمن بطولة كأس الملك سلمان.. وسط غياب "سافيتش"

وسط غياب الصربي "سافيتش"، يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره أهلي طرابلس الليبي، غدًا الخميس، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، طبقًا لما أعلن النادي العاصمي في حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.