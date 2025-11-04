أخضر تحت 23 عامًا في مجموعة قطر والكويت والبحرين بكأس الخليج

في تطور جديد، أُجريت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا لكرة القدم "عن بُعد" في قطر، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر "المستضيف"، والكويت، والبحرين، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس".
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.
وضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، واليمن.
وبحسب نظام البطولة، يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.