أخضر تحت 23 عامًا في مجموعة قطر والكويت والبحرين بكأس الخليج

في تطور جديد، أُجريت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا لكرة القدم "عن بُعد" في قطر، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر "المستضيف"، والكويت، والبحرين، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس".