رياض محرز يقود الجزائر لفوز كبير على السودان في أمم أفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم يوم الأربعاء على ملعب مولاي الحسن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).
وافتتح نجم الأهلي السعودي رياض محرز أهداف المباراة لمصلحة المنتخب الجزائري مبكرًا، من أول هجمة منظمة نفذها زملاؤه، وذلك في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
وعاد محرز ليؤكد نجوميته في المباراة، بعدما سجّل الهدف الثاني، إثر تمريرة سحرية من عمورة، روّضها وسددها بمهارة في شباك السودان عند الدقيقة 61.
وواصل المنتخب الجزائري أفضليته وسيطرته على مجريات اللقاء، ليتوّج هجومه المتواصل بتسجيل الهدف الثالث عن طريق مازا في الدقيقة 85.
وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب السودان صلاح عادل في الدقيقة 39، بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب السودان خاليًا من النقاط.