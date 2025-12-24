رياض محرز يقود الجزائر لفوز كبير على السودان في أمم أفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم يوم الأربعاء على ملعب مولاي الحسن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).