النصر بصدد تقديم عرض ضخم للغاني توماس بارتي لاعب أرسنال

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن يوفنتوس الإيطالي، والعديد من الأندية السعودية، تتنافس للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل. كما أفادت تقارير أخرى بأن بارتي الذي تبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو قد اتفق مع يوفنتوس على عقد لمدة 3 سنوات، وأن أرسنال يريد ما بين 18 و20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.