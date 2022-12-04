مباراة صعبة وعصيبة.. مدرب فرنسا يعلّق على مواجهة بولندا بثمن نهائي المونديال

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المقرر في وقت لاحق اليوم الأحد: "هذه منافسة قوية التي ستبدأ، هي مختلفة عن السابق، لدينا مباريات صعبة وعصيبة على كافة المنتخبات التي تأهلت، لكننا سنحاول أن نحجز مقعدنا في ربع النهائي".