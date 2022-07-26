الباطن يعتزم التصعيد مع مهاجمه فابيو آبرو

تعتزم إدارة نادي الباطن تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد مهاجم الفريق الأنغولي فابيو آبرو، عقب تغيبه عن التدريبات في الأيام الماضية.
وكانت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، قد جددت في الثالث عشر من يوليو الجاري، عقد مهاجم الفريق الكروي الأول، الأنغولي فابيو آبرو، لموسم آخر لينتهي عقده في صيف 2023، لكن اتضح أن اللاعب قد وقع عقدًا مع خورفكان قبل نهاية الموسم الماضي.
ويأتي تفعيل إدارة الباطن بند التجديد موسمًا مع آبرو دون إخطاره، تنفيذًا لبند يتضمنه العقد الذي وقَّعه اللاعب مع النادي قبل نحو عامين.
وانضم آبرو إلى الباطن في سبتمبر 2020، بعقد يمتد إلى عامين، قادمًا من موريرنسي البرتغالي، ولعب معه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 55 مباراة خلال موسمين، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع أخرى.
وغادر آبرو في الأيام القليلة الماضية مع فريق خورفكان إلى هولندا؛ لإجراء معسكر خارجي استعداداً لبدء الموسم الجديد، وقد خاطب النادي الإماراتي "فيفا" لإصدار بطاقة بديلة للمهاجم الأنغولي بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال بطاقته، وتأكيده أن اللاعب يملك عقدًا رسميًّا مع الباطن.
وأكد نائب رئيس نادي الباطن مبارك الظفيري، في تصريح صحفي أن آبرو تغيّب عن تدريبات الفريق على الرغم من إبلاغه بموعيدها، وبين أن إدارة الباطن أبلغت نظيرتها في نادي خورفكان، لكنها لم تجد أي تجاوب منهم.
وأضاف: "عقد آبرو موثق بلجنة الاحتراف في اتحاد الكرة، وهو لاعب في نادينا، وإذا أرادوا التعاقد معه، فعليهم دفع تعويض عن الأعوام الثلاثة المتبقية في عقده، ولن نتنازل عن حقنا".