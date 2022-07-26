الباطن يعتزم التصعيد مع مهاجمه فابيو آبرو

وكانت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، قد جددت في الثالث عشر من يوليو الجاري، عقد مهاجم الفريق الكروي الأول، الأنغولي فابيو آبرو، لموسم آخر لينتهي عقده في صيف 2023، لكن اتضح أن اللاعب قد وقع عقدًا مع خورفكان قبل نهاية الموسم الماضي.