رياضة
كأس العالم قطر 2022: المستحيل ليس مغربياً.. أسقطت البرتغال وتأهلت لنصف النهائي
المستحيل بالفعل ليس مغربياً بعد أن كتب المغاربة التاريخ وقادوا أحلام العرب للتأهل نحو الدور قبل النهائي، بعدما تغلبت على المنتخب البرتغالي.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الثمامة ضمن مباريات الدور ربع النهائي بفوز أسود الأطلس بهدف نظيف.
سجل هدف المباراة اللاعب يوسف النصيري في شوط المباراة الأول، في المباراة التي شهدت تألقًا غير عادي للحارس المغربي ياسين بونو.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب المغربي وليد شديرة في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.
بتلك النتيجة تنتظر المغرب في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة إنجلترا مع فرنسا التي سقام مساء اليوم .
بتلك النتيجة بات المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور من منافسات بطولات كأس العالم .