في أولى مباراته في كأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يخسر من كوريا

خسر منتخب المستقبل للكرة الطائرة، مباراته الافتتاحية في بطولة كأس التحدي الآسيوي من نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، جاءت نتائج الاشواط 25/17، 25/20، 25/23.
ورغم الخسارة إلا أن المنتخب السعودي قدم مستوى جيدًا، بالرغم من النقص الواضح في صفوفه نتيجة لإصابة أبرز لاعبيه وليد العتيبي ومروان هوساوي، إضافة إلى ذلك المنتخب يلعب بعناصر شابة لازال لديها الكثير من الإمكانيات الفنية، والتي تحتاج إلى مزيد من الخبرة والوقت خلال الفترة المقبلة .
وسيخوض الأخضر غداً الاثنين مواجهته الثانية أمام منتخب تايلاند عند الساعة 7.30 صباحاً بتوقيت السعودية.
قررت إدارة المنتخبات استبعاد اللاعب حسن الكعيبي من بعثة المنتخب الأول وإعادته من الصين تايبيه إلى السعودية، وإيقافه حتى إشعار آخر، لما بدر منه سوء سلوك وعدم الانضباط خلال مشاركة المنتخب في بطولة كأس التحدي الآسيوية.