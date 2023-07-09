في أولى مباراته في كأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يخسر من كوريا

ورغم الخسارة إلا أن المنتخب السعودي قدم مستوى جيدًا، بالرغم من النقص الواضح في صفوفه نتيجة لإصابة أبرز لاعبيه وليد العتيبي ومروان هوساوي، إضافة إلى ذلك المنتخب يلعب بعناصر شابة لازال لديها الكثير من الإمكانيات الفنية، والتي تحتاج إلى مزيد من الخبرة والوقت خلال الفترة المقبلة .