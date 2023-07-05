قادماً من إنتر الإيطالي.. الكاميروني "أونانا" يقترب من التعاقد مع "النصر"

بات حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا قريباً من الانضمام إلى النصر السعودي قادماً من إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي النصر السعودي قدّم عرضاً مغرياً لإنتر ميلان الإيطالي؛ من أجل ضم حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا إلى صفوفه.
وقال تقرير لشبكة "CBS SPORTS" أن أونانا يُعتبر هدفاً رئيسياً للنادي السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لتعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا عن جزء كبير من الموسم المقبل بسبب الإصابة.
ويعتبر الحارس الكاميروني أيضاً أولوية لدى مانشستر يونايتد ليحل محل دافيد دي خيا الذي انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد قدم صباح اليوم عرضاً شفهياً بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح أن نادي إنتر ميلان توقع أن يكون العرض 60 مليون جنيه إسترليني، مشيراً أنه لا اتفاق بين الطرفين في هذه المرحلة.