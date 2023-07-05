قادماً من إنتر الإيطالي.. الكاميروني "أونانا" يقترب من التعاقد مع "النصر"

وأشارت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي النصر السعودي قدّم عرضاً مغرياً لإنتر ميلان الإيطالي؛ من أجل ضم حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا إلى صفوفه.