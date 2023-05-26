أخضر الطائرة في المجموعة الأقوى بكأس التحدي الآسيوي

أسفرت قرعة كأس التحدي الآسيوي للكرة الطائرة عن وقوع المنتخب السعودي الأول في المجموعة الثانية التي تضم منتخبَي (كوريا الجنوبية وتايلاند).
وستُقام البطولة بمشاركة 17 منتخبًا في الصين تايبيه خلال الفترة من 8 إلى 15 يوليو 2023م.
وضمت المجموعة الأولى منتخبَي الصين تايبيه المستضيف وكازاخستان، وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان والهند وهونج كونج، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات منغوليا والفلبين ومكاو، ضمت المجموعة الخامسة منتخبات أستراليا وباكستان وفيتنام، وأخيرًا المجموعة السادسة ضمت منتخبات البحرين وسريلانكا وإندونيسيا.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول حقق مركز الوصافة في النسخة الماضية التي أُقيمت بقيرقستان العام الماضي.