أخضر الطائرة في المجموعة الأقوى بكأس التحدي الآسيوي

وضمت المجموعة الأولى منتخبَي الصين تايبيه المستضيف وكازاخستان، وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان والهند وهونج كونج، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات منغوليا والفلبين ومكاو، ضمت المجموعة الخامسة منتخبات أستراليا وباكستان وفيتنام، وأخيرًا المجموعة السادسة ضمت منتخبات البحرين وسريلانكا وإندونيسيا.