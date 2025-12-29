الفتح يهزم الخليج بهدف فرغاس ويقفز للمركز 11 في دوري روشن

واصل فريق الفتح الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة خارج أرضه، بتغلبه على مضيفه الخليج بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.