الفتح يهزم الخليج بهدف فرغاس ويقفز للمركز 11 في دوري روشن

واصل فريق الفتح الأول لكرة القدم صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة خارج أرضه، بتغلبه على مضيفه الخليج بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ماتياس فرغاس عند الدقيقة 41، بعد تمريرة بينية متقنة من المغربي مراد باتنا وضعته في مواجهة المرمى، ليودعها الشباك بثقة.
وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات دون أن تتغير النتيجة، حيث سعى الفتح لتعزيز تقدمه، بينما حاول الخليج تعديل الكفة، إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الفتح بهدف نظيف.
وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة صاعدًا ثلاث مراكز ليحتل المركز الـ11، فيما تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز التاسع.