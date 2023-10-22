الدوري السعودي للسيدات: الشباب يحسم الديربي أمام النصر ويتصدر

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم للسيدات فوزاً مثيراً على نظيره النصر بهدفين دون رد مساء يوم الأحد على ملعب نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.