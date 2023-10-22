الدوري السعودي للسيدات: الشباب يحسم الديربي أمام النصر ويتصدر

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم للسيدات فوزاً مثيراً على نظيره النصر بهدفين دون رد مساء يوم الأحد على ملعب نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.
ثنائية فريق الشباب للسيدات سجلتهما اللاعبة الفنزويلية أوريانا في الدقيقتين 27 من علامة الجزاء و33 من مجهود فردي مميز.
ويتصدر الشباب ترتيب جدول المنافسة برصيد 6 نقاط من انتصارين بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني فيما بقي النصر عند 3 نقاط ثالثاً.
ويلتقي الشباب نظيره الاتحاد يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة فيما يواجه النصر نظيره شعلة الشرقية في اليوم ذاته.