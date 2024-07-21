تفاصيل مفاوضات بشكتاش مع الأهلي لضم ميريح ديميرال

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل المفاوضات الدائرة حاليًا بين الأهلي وبشكتاش التركي؛ وذلك لانتقال مدافع الفريق السعودي للنادي التركي.
وقالت صحيفة "aksam" إن النادي التركي عرض على إدارة النادي الأهلي تحمُّل نصف راتب ميريح ديميرال، بيد أن العرض لم يلقَ قبول إدارة النادي السعودي.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن وضع اللاعب التركي ديميرال غير مؤكَّد مع النادي السعودي حتى الآن.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية تركية أن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة طلب من الإدارة التعاقد مع لاعب الأهلي على سبيل الإعارة؛ لتدعيم صفوف الفريق.