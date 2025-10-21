في ختام تصفيات كأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه العراق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مساء غدٍ الأربعاء، نظيره منتخب العراق عند الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة القطيف، وذلك في ختام مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.