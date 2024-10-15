الهلال: "العويس" يبدأ رحلة التعافي.. "ونيمار" يشارك في التدريبات

أدى حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم محمد العويس، اليوم الثلاثاء، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بمقر ناديه، من خلال تدريبات تقوية في صالة الإعداد البدني، وذلك بعد عودته من فرنسا.