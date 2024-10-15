الهلال: "العويس" يبدأ رحلة التعافي.. "ونيمار" يشارك في التدريبات

أدى حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم محمد العويس، اليوم الثلاثاء، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بمقر ناديه، من خلال تدريبات تقوية في صالة الإعداد البدني، وذلك بعد عودته من فرنسا.
ميدانياً، أجرى الفريق الكروي بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته الاعتيادية، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، واشتمل المران الذي قاده المدرب البرتغالي "خيسوس " على تدريبات بدنية، وتطبيقات تكتيكية، وجمل فنية .
بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، واختتم المدرب "خيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب .
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة النجم البرازيلي" نيمار"، والدولي الصربي "سافيتش"، ومتعب الحربي.
ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، الجمعة 18 أكتوبر.