شهر رياضات المحركات والدراجات الهوائية .. مباشر عبر قنوات SSC

وعلى صعيد آخر، تُقام فعاليّات سباق الدراجات 3 × 1 النسائي الكلاسيكي، كما تُقام في تركيا من الثالث والعشرين من إبريل وحتى نهاية الشهر سباق تركيا الرئاسي للدراجات الهوائية والمقام ضمن الموسم الأوروبي هذا العام.