شهر رياضات المحركات والدراجات الهوائية .. مباشر عبر قنوات SSC

تنقل قنوات SSC ومنصة شاهد خلال شهر إبريل المقبل عدة منافسات في إطار رياضة المحركات والدراجات الهوائية.
والبداية في الثاني من شهر إبريل مع أحداث سباق الفورمولا 1 المقام بأستراليا في الجولة الثالثة (بعد جولتي البحرين وجدة) لجولات السباق الثلاث والعشرين في هذا الموسم.
وعلى صعيد الراليات، يُقام رالي كرواتيا 2023 في العشرين من إبريل ولمدة أربعة أيام في الجولة الرابعة ضمن ثلاث عشرة جولة في هذا الموسم.
وعلى صعيد آخر، تُقام فعاليّات سباق الدراجات 3 × 1 النسائي الكلاسيكي، كما تُقام في تركيا من الثالث والعشرين من إبريل وحتى نهاية الشهر سباق تركيا الرئاسي للدراجات الهوائية والمقام ضمن الموسم الأوروبي هذا العام.