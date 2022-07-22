الأخضر يتخطى سوريا.. وفلسطين تتغلب على قطر

قدَّم الدكتور خالد الزغيبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، شكره الجزيل للقيادة الرشيدة نظير ما تُقدِّمه من دعم كبير للرياضة والرياضيين في هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن التقدم الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية تحت قيادة وزيرها الشاب، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، هو نتاج ذلك الدعم ورؤية السعودية 2030، التي يقودها بخطى ثابتة ملهم الشباب ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.