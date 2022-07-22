الأخضر يتخطى سوريا.. وفلسطين تتغلب على قطر

افتُتحت مساء أمس الجمعة منافسات النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لفئة الشباب، التي تستضيف منافساتها صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف حتى الأول من شهر أغسطس المقبل، وسط مشاركة 10 منتخبات، هي: السعودية، البحرين، العراق، قطر، فلسطين، سوريا، الأردن، الإمارات، لبنان والكويت.
"الإثارة والتشويق" كان العنوان الأبرز للقاءات اليوم الأول من البطولة، التي جاءت على النحو الآتي:
ضرب المنتخب السعودي بكل قوة في المواجهة الافتتاحية، وأكد أنه قادم للمنافسة بكل قوة على اللقب، عقب تجاوُز المنتخب السوري بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو الآتي: (25 - 18) / (25 - 17) / (25 – 16).
وبهذه النتيجة تصدَّر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما تذيل المنتخب السوري المجموعة برصيد خالٍ من النقاط.
وفي المجموعة نفسها قلب المنتخب الفلسطيني الطاولة أمام نظيره المنتخب القطري، وتغلَّب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين، عقب مواجهة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة.
المنتخب القطري نجح في التقدم بشوطين نظيفين؛ وكان الجميع يعتقد أنه في طريقه لتحقيق انتصار ثلاثي نظيف، لكن المنتخب الفلسطيني انتفض بعد ذلك؛ ليحرز ثلاثة أشواط متتالية؛ قادته لتحقيق انتصاره الأول.
وفي المجموعة الأولى تمكَّن المنتخب البحريني من تحويل تأخُّره بشوط أمام المنتخب العراقي إلى انتصار بثلاثة أشواط لواحد، عقب مواجهة مميزة على الجانب الفني، كشفت عن امتلاك المنتخبين مواهب مميزة قادرة على قيادتها للمنافسة على لقب البطولة.
تُمثِّل العرضة السعودية جزءًا مهمًّا من تاريخ السعودية؛ فقد بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي قبل أن تتحول إلى عرضة شعبية، تُؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد.
وخلال الحفل المبسَّط للبطولة القارية حرصت اللجنة المنظمة على تعريف الوفود المشاركة بجزء من تاريخ السعودية عبر العرضة، التي شهدت تفاعلاً من قِبل الحضور كافة.
قدَّم الدكتور خالد الزغيبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، شكره الجزيل للقيادة الرشيدة نظير ما تُقدِّمه من دعم كبير للرياضة والرياضيين في هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن التقدم الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية تحت قيادة وزيرها الشاب، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، هو نتاج ذلك الدعم ورؤية السعودية 2030، التي يقودها بخطى ثابتة ملهم الشباب ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.
ورحَّب الزغيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح بالمشاركين والضيوف كافة في بلدهم الثاني، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق.
أبهرت الفنانة الشابة كريمة مسيري الجميع بعذوبة ريشتها وهي تتألق في رسم لوحة، عكست أحلام هذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
يُنتظر أن تتواصل الإثارة التي شهدتها منافسات البطولة في اليوم الأول؛ إذ تقام مساء غد السبت 4 مواجهات في إطار منافسات المجموعتين الأولى والثانية، وتأتي على النحو الآتي:
في المجموعة الأولى يسعى المنتخب العراقي للتأكيد أنه حاضر من أجل المنافسة على اللقب، وتسجيل انتصار أول، حينما يلتقي المنتخب الإماراتي عند تمام الساعة الـ(1:30)م.
وفي المجموعة نفسها سيرمي المنتخب البحريني بكامل ثقله من أجل تحقيق انتصار صريح، يقوده لصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وذلك خلال اللقاء الذي يجمعه بالمنتخب اللبناني عند تمام الساعة الـ(3:30)م.
الإثارة ستكون حاضرة خلال الديربي الخليجي، الذي يجمع المنتخبين السعودي والكويتي عند تمام الساعة الـ(5:30)م في إطار منافسات المجموعة الثانية.
ويتطلع الأخضر لتسجيل انتصاره الثاني عقب تفوُّقه على المنتخب السوري في الجولة الأولى، فيما يرغب الأزرق بتسجيل انطلاقة قوية في ظهوره الأول.
وفي المجموعة نفسها ستُشكِّل رغبة المنتخب القطري في تعويض خسارته القاسية أمام المنتخب الفلسطيني خطرًا يهدد أمنيات المنتخب السوري بالعودة لأجواء المنافسة، حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ(7:30)م.