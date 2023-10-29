"غروهي" يقترب من مغادرة الاتحاد والعودة إلى الدوري البرازيلي

وأشار الموقع إلى أن الحارس البرازيلي يرى أن هذا هو الوقت المثالي للعودة إلى البرازيل ، فقد تلقى وكلاء اللاعب عدة مكالمات من الأندية البرازيلية الراغبة في التعاقد معه.