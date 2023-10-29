"غروهي" يقترب من مغادرة الاتحاد والعودة إلى الدوري البرازيلي

كشف موقع "portaldatorcida" عن أن البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، قد اتخذ قرارًا مهمًا في مستقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لما أفاد به الموقع فإن حارس الاتحاد اتخذ قرارًا بالعودة إلى كرة القدم البرازيلية، وخصوصًا مع اهتمام العملاق البرازيلي غريميو بالتفاوض معه بالموسم المقبل.
وأشار الموقع إلى أن الحارس البرازيلي يرى أن هذا هو الوقت المثالي للعودة إلى البرازيل ، فقد تلقى وكلاء اللاعب عدة مكالمات من الأندية البرازيلية الراغبة في التعاقد معه.
وشدد الموقع على أن ريناتو غاوتشو، مدرب غريميو، يحلم بإعادة حارس المرمى الذي صنع التاريخ في هذا النادي، لذلك سيعود مارسيلو لينهي مسيرته الاحترافية في بلاده.
وانضم مارسيلو غروهي البالغ من العمر 36 عامًا، إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادمًا من نادي غريميو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.