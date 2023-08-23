تعثر مفاوضات الأهلي لضمّ الإيطالي "ماركو فيراتي"

وكان قد انضمّ ماركو فيرتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي، الذي لعب له لمدة 4 مواسم، كما تبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.