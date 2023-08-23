تعثر مفاوضات الأهلي لضمّ الإيطالي "ماركو فيراتي"

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن تعثُّر انتقال الإيطالى ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفاد الصحفي، على حسابه الشخصى عبر موقع "X"، بأن المفاوضات بين الطرفين قد تعثّرت، مع استعداد نادي العربي القطري لتقديم عرض لضمّ اللاعب، بالإضافة إلى اهتمام غلطة سراي أيضًا بالتعاقد مع فيراتي.
كما شدّد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" على أن مفاوضات فيراتي مع العربي القطري ستحسم قريبًا.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن فيراتي يملك أيضًا عرضًا للانضمام إلى النادي الأهلي بعقد حتى عام 2026 مقابل "40 مليون يورو/ سنة".
وكان قد انضمّ ماركو فيرتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي، الذي لعب له لمدة 4 مواسم، كما تبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.