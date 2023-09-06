بعرض مُغرٍ.. "كريستيان ستواني" لاعب جيرونا الإسباني على رادار أحد الأندية السعودية

كشف موقع "todofichajes" الإسباني عن تقديم نادٍ سعودي عرضًا مغريًا للتعاقد مع الأوروغوياني كريستيان ستواني لاعب جيرونا الإسباني، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لذات الموقع، فإن العديد من الأندية السعودية، ترغب في كسب خدمات ستواني، فقد تلقى اللاعب بالفعل عرضًا في اليومين الأخيرين من فترة الانتقالات في إسبانيا.
وأشار الموقع إلى أن هناك احتمالية لرحيل المهاجم الأوروغوياني خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن الممكن أن يقبل اللاعب بالعرض السعودي في نهاية مسيرته مع الكرة.
ويلعب كريستيان ستواني البالغ من العمر 36 عامًا، لنادي جيرونا منذ 2017، كما يشارك المنتخب الأوروغوياني منذ 2012.
وسبق له اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: ميدلزبره، إسبانيول، راسينغ (إعارة)، وليفانتي (إعارة)، وريجينا.