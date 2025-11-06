أشار إلى تحركات في تغيير القوانين.. "النصر" يصدر بيانًا حول تسجيل "الأجانب تحت 21"

أصدر نادي النصر اليوم (الخميس) بيانًا رسميًا عبر حسابه بمنصة "إكس"، عبّر فيه عن قلقه من التحركات الأخيرة التي تهدف إلى تغيير قوانين تسجيل اللاعبين الأجانب دون 21 عامًا في صفوف الأندية المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي في بيانه: "تعرب شركة نادي النصر عن قلقها البالغ حول التحركات الأخيرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتغيير قوانين التسجيل المتعلقة باللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا – المواليد". وأضاف: "هذه المحاولات لم تنجح خلال الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية لأن الأندية رفضت القيام بتغيير هذه اللوائح في آخر أيام فترة التسجيل".
وتابع البيان: "قد علمت شركة نادي النصر بوجود تحركات جديدة حاليًا لاعتماد تغيير لوائح التسجيل ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"، مشيرًا إلى أن "تغيير القوانين أثناء فترات التسجيل أو في منتصف الموسم يؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دورينا، ويقلل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف والثقة التي تحافظ على تماسك المنافسات".
وأوضح النادي أنه منذ اعتماد لوائح تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، فقد احترم هذه اللوائح، وبنى استراتيجيات التعاقد والتخطيط الفني وفقها، مؤكدًا أن "الأندية التي تحترم القوانين واللوائح لا يجب أبدًا أن تُعاقب بقرارات ارتجالية أو مبنية على ردود الفعل".
وطالب البيان أصحاب القرار بـ"حماية نزاهة الدوري السعودي ومقاومة أي ضغوطات تخدم مصالح أطراف محددة، فلا يجب أن تكون مصلحة أي نادٍ فوق المصلحة العامة". وأشار كذلك إلى أن "ما يحدث من ضغوطات مفتعلة خلال الأسبوع الماضي حول التحكيم – رغم تضرر الفريق منه في المباراة الماضية – يعرض نزاهة المنافسة في الدوري للخطر".
وأكدت شركة النصر أن "الدوري السعودي أصبح علامة للطموح والتميز بدعم كبير من الدولة، ولذا فإن كل قرار يُتخذ يجب أن يلائم هذه المعايير العالية للدوري بالالتزام بالعدالة والشفافية والاحترام الكامل للعبة ومن يمثلها"، مشددة على أنها "تحتفظ بجميع حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المسؤولة في حال تغيير أي قوانين أو لوائح خلال الموسم الجاري دون موافقة جميع الأندية، حيث إن ذلك – إن حدث – سيعد انتهاكًا لنزاهة وعدالة المنافسة وتكافؤها".