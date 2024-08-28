بـ67 بطولة محلية ودولية.. الاتحاد السعودي للفروسية يطلق روزنامة بطولاته للموسم 2024 - 2025

وتنوع البرنامج الزمني بين البطولات الدولية والمحلية؛ حيث سيقام 16 بطولة دولية، و51 بطولة محلية تهدف إلى دعم جميع الفئات من الفرسان والفارسات بجميع المستويات، ومن أبرز البطولات في موسم 2024 -2025: إقامة سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل بمحافظة العلا، والذي يعدّ أغلى سباقات العالم من نوعه، كذلك التصفيات النهائية من دوري لونجين العالمي لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والذي يعدّ من أهم البطولات العالمية، وكذلك إقامة بطولتَيْ قفز السعودية لقفز الحواجز، والتي أثبتت نجاحها وتميزها في المواسم الماضية بمشاركة نجوم العالم، ويشهد الموسم أيضًا إقامة الدوري السعودي لقفز الحواجز المكوّن من ثماني جولات ونهائي، وكذلك بطولات الاتحاد للهواة المكونة من عشر بطولات تقام في مدينتَي الرياض وجدة، وتهدف إلى دعم فئة الهواة والمبتدئين والناشئين في رياضة قفز الحواجز، كما يقيم بطولتَيْ كأس اليوم الوطني لالتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل، وكأس التأسيس للقدرة والتحمل، تزامنًا مع احتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية.