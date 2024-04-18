في الجولة الثانية في كأس آسيا تحت 23.. الأخضر السعودي يواجه تايلاند

يواجه المنتخبُ السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم، نظيرَه تايلاند، غدًا الجمعة، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطري الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا AFC قطر 2024.