في الجولة الثانية في كأس آسيا تحت 23.. الأخضر السعودي يواجه تايلاند

يواجه المنتخبُ السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم، نظيرَه تايلاند، غدًا الجمعة، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطري الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا AFC قطر 2024.
ويتصدّر الأخضرُ ترتيبَ المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف أمام تايلاند، في حين لا زال رصيدُ طاجيكستان والعراق خاليًا من النقاط.
من جانبه شدّد مدربُ المنتخب السعودي سعد الشهري على ضرورة عدم الاستهانة بالمنتخب التايلاندي، وقال: شاهدنا كيف فاز منتخب تايلاند على العراق، ونحن كنّا نعرف من البداية أن جميع المباريات ستكون صعبة.
وأضاف: من الواضح أن جميع الفرق تتطوّر، نحن كنا نتابع المنتخب التايلاندي ونعرف كيف تطوروا.
وأردف بالقول: سوف نتعامل معهم في هذه المباراة باحترام؛ حيث نتطلّع لتحقيق فوز جديد وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيدنا.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، الاثنين المقبل؛ حيث يلتقي الأخضر السعودي مع العراق، وتايلاند مع طاجيكستان.