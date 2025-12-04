بـ56 ميدالية وتحقيق إنجاز تاريخي.. السعودية تتصدر العالم في بطولة كمال الأجسام

شهدت مدينة الخبر إنجازًا تاريخيًا للرياضة السعودية بعد أن توّج المنتخب السعودي لكمال الأجسام بالمركز الأول عالميًا في بطولة العالم التي احتضنتها المدينة، وسط مشاركة واسعة من 88 دولة. وجاء هذا التفوق اللافت نتيجة الأداء المذهل الذي قدّمه أبطال الأخضر، الذين برزوا بجاهزيتهم العالية وانضباطهم الكبير على منصات المنافسة، ليؤكدوا الحضور السعودي القوي في واحدة من أكبر بطولات كمال الأجسام على مستوى العالم.