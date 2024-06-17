بهدفه أمام صربيا.. بيلينغهام يدخل تاريخ منتخب إنجلترا

واحتفل "بيلينغهام" بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي كأول لاعب أوروبي يلعب في ثالث بطولة كبرى، قبل احتفاله بميلاده الحادي والعشرين (20 عامًا و353 يومًا)؛ وفق "روسيا اليوم" بعدما شارك سابقًا في كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022.