طاقم تحكيم سعودي يقود "كلاسيكو" الصفاقسي والنجم الساحلي

عيّن الاتحاد التونسي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لقيادة المواجهة المنتظرة بين الصفاقسي والنجم الساحلي، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة دوري الرابطة التونسية للمحترفين.
وسيقود الدولي السعودي خالد الطريس، المباراة حكمًا للساحة، ويساعده كل من هشام الرفاعي مساعد أول، وفيصل القحطاني مساعد ثان؛ فيما يتولى عبدالله الشهري إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالرحيم الشمري.
يشار إلى أن النجم الساحلي يتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة؛ حيث يسعى للفوز لتعزيز صدارته في مرحلة التتويج؛ في حين يأمل الصفاقسي -سادس الترتيب بـ10 نقاط- بالظفر بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من الصدارة على اعتبار أنه يستضيف المباراة على أرضه وبين جماهيره على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.