طاقم تحكيم سعودي يقود "كلاسيكو" الصفاقسي والنجم الساحلي

يشار إلى أن النجم الساحلي يتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة؛ حيث يسعى للفوز لتعزيز صدارته في مرحلة التتويج؛ في حين يأمل الصفاقسي -سادس الترتيب بـ10 نقاط- بالظفر بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من الصدارة على اعتبار أنه يستضيف المباراة على أرضه وبين جماهيره على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.