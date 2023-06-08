الخليج يجدّد عقد مدافعه محمد خبراني حتى صيف 2025

أعلن نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد خبراني، لمدة موسمين؛ ليستمر مع الفريق حتى 2025.
وغرّد نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "نادي الخليج يجدّد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد خبراني حتى 2025".
وانضمّ المدافع إلى صفوف الخليج في الصيف الفائت بصفقة تمتدّ لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي الأهلي.
وشارك الخبراني مع الخليج في الموسم الماضي في 26 مباراة؛ منها 21 كأساسي بمجموع دقائق وصل إلى 1948 دقيقة.
وأنهى نادي الخليج مشواره في الموسم الماضي من الدوري 2023/ 2024 في المركز 14 برصيد 31 نقطة.